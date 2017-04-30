İbrahim Üzülmez ve Koray Avcı Beşiktaş’ı masaya yatırdı

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasına giren İbrahim Üzülmez ve Koray Avcı, siyah-beyazlı takımın ligdeki durumunu değerlendirdi.

100 . yıldaki şampiyonlukta önemli rol oynayan ve Beşiktaş formasını senelerce başarıyla terleten İbrahim Üzülmez, SÖZCÜ'ye konuştu. Deneyimli teknik adam, “Geçen sezonki şampiyonluk çok farklıydı. Beşiktaş, stadı olmadan şampiyonluğa ulaştı. Bu sene Vodafone Arena ile fark yaratan bir takım var. Ligde evinde hiç yenilmediler. Hiç şüphe yok ki bu sezon gelecek şampiyonluğun en önemli unsuru Vodafone Arena olcak. Türkiye'nin üstünde bir takım olduklarını kanıtladılar” ifadesini kullandı.

İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti:

“Puan farkının kalan haftalarda daha çok açılacağını düşünüyorum. Başakşehir'e karşı alınacak galibiyet aradaki puan farkını 10'a yükseltecek. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş, bu önemli maçta şampiyonluğunu ilan edebilir. Çift haneli puan farkıyla üst üste 2. lig zaferine ulaşmak kulüp tarihine geçecek. Artık iyi futbol oynayan ve zirveye hâkim olan bir takım izliyoruz. Vodafone Arena tıklım tıklım doluyor, taraftar da maçlara isteyerek gidiyor.”

Beşiktaş`ta bu `Güneş` batmayacak! 1 yıllık opsiyonu kullanmayı kabul eden Şenol Güneş, bir sezon daha Beşiktaş'ta kalacak. Senelik 1.5 milyon Euro alan tecrübeli teknik adama, 1 milyon Euro da zam yapılıyor. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Koray Avcı da SÖZCÜ'ye önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın başarısında Şenol Güneş'in önemli rol oynadığını belirten Koray, “5 senedir üstüne koyan özellikle son 2 senedir şahlanan bir Beşiktaş var. Şenol hoca, bu takımın kimyasını iyi yönde değiştiren isim. Türkiye'de en cesur ve en ofansif futbolu Şenol hoca oynatıyor. Bu yol, iyi ve başarılı bir yol. Başkan Fikret Orman'a da teşekkür ediyorum. Bu stadı yaptırarak, büyük güç kazandırdı. Herkes Fenerbahçe maçı diyor ama bence Başakşehir maçının kazanılması durumunda şampiyonluk gelecektir. 10 puan farktan sonra Beşiktaş mucizeye izin vermez” diye konuştu.