İstanbul Cup’ta şampiyon Svitolina

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda kadınlarda şampiyonluğu Elina Svitolina elde etti.

İstanbul Bahçeşehir’deki Garanti Koza Arena’da gerçekleştirilen TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nda kadınlarda şampiyonluğu Elina Svitolina elde etti.

Turnuvanın 1, dünya klasmanın 13. sırasındaki Ukraynalı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı ve dünya sıra sıralamasının 66 numarası Belçikalı Elise Mertens’i tekler finalinde 2-0 yenerek şampiyon oldu. Svitolina, bu sonuçla kariyerinin 7. WTA şampiyonluğunu elde etti.

Ukraynalı sporcu ilk seti 6-2 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Svitolina bir ara 4-4’e gelen ikinci seti 6-4, maçı ise 2-0 kazanmayı başardı.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Svitolina, 43 bin dolar ödülün sahibi olurken, finalist Mertens ise 21 bin 400 dolar ödüle hak kazandı.