Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İstanbul’un en iyisi Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 3 büyükler dahil İstanbul'da oynanan derbi maçlarda Medipol Başakşehir, evinde 4 İstanbul ekibini mağlup etti ve ligde İstanbul takımları arasında derbide evinde en çok puan toplayan ekip oldu.
21:2630 Nisan 2017
0
İstanbul’un en iyisi Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın ardından İstanbul’da evinin kralı oldu.

Ligin ilk haftasında ilk İstanbul derbisinde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı ve öğrencileri, bir diğer derbide 3. haftada Kasımpaşa’yı evinde konuk etti ve o maçtan ise 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Ardından ligin 27. haftasında yine evinde Galatasaray’ı 4-0’lık skorla puansız gönderen turuncu-lacivertlilerin evinde en son oynayacağı maç ligde şampiyonluk için çekiştiği Beşiktaş mücadelesiydi. Medipol Başakşehir hızlı başladığı maçta rakibini ilk 18 dakikada attığı 3 golle ekarte etti. Mücadeleden 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde İstanbul takımlarının hepsini evinde mağlup ederek bir rekora imza attı. Abdullah Avcı ve öğrencileri evinde derbi maçlarda 12 puan topladı.

Etiketler
Medipol Başakşehir spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER