Kayserispor’da sürpriz prim!

Kayserispor 6 hafta sonra galip gelirken Kulüp Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı oyuncuların hafta içi sürpriz bir primle ödüllendireceğini açıkladı.

Süper ligde son 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi alan ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifası sonrası yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk galibiyete imza atan Kayserisporlu oyuncularla, kulüp başkanı Erol Bedir ve yöneticiler soyunma odasında büyük sevin yaşadı. Kayserisporlu futbolcuların galibiyet primini açıklaması konusundaki isteklerine başkan Bedir” Siz bizim yüzümüzü güldürdünüz, bizde hafta içi sizi beklentilerimizin üzerinde bir primle güldüreceğiz. Bu maçta sergilediğiniz futbolu, kaynaşmayı, dayanışmayı ve özveriyi kalan 5 maçta da görmek istiyoruz. Kalan 5 maçımızın 3’ü içerde… Deplasman ve iç saha puanlarımızla, tehlike hattından uzaklaşacağız” diye konuştu. Erol Bedir, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarını 90 dakika destekleyen Kayserili futbolseverlere de teşekkür etti.