Laurent Blanc geliyor

Başarısız sonuçların ardından Hırvat hoca Tudor ile yolunu ayırma kararı alan Galatasaray, PSG’nin eski çalıştırıcısına teklif yaptı. El Mundo Deportivo gazetesi, Blanc’ın Galatasaray’a sıcak baktığını yazdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Tudor ile devam edeceğiz” dese de arka planda yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Başarısız sonuçların ardından Igor Tudor ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörünü buldu. Yönetim, PSG'nin eski çalıştırıcısı Laurent Blanc'a teklif götürdü. İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesinin yazarlarından Miguel Rico, 51 yaşındaki teknik adamın, Türkiye'ye gelmeye yakın olduğunu iddia etti.

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ÇOK CİDDİ BİR PROJE

Miguel Rico, Barcelona'nın teknik adamlık için teklif sunduğu Laurent Blanc'ın, Galatasaray'dan çok ciddi bir proje içeren öneri aldığını ve bunu değerlendirdiğini vurguladı. El Mundo Deportivo yazarı, “Öğrendiğim kadarıyla Fransız teknik direktör Blanc, Türkiye'den gelen teklif karşısında büyük heyecan duydu ve sıcak baktı. Barcelona'nın Ernesto Valverde ile anlaşmasının ardından Blanc'ı, Türkiye'de görebiliriz” ifadesini kullandı.