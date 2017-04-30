Londra derbisinde Tottenham zaferi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'ı devirerek şampiyonluk ümitlerini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig’de 34. hafta Londra derbisine sahne oldu. Tottenham White Hart Lane’de Arsenal’ı konuk etti. Karşılaşma 2-0 Tottenham’ın üstünlüğü ile son buldu.

Ev sahibi takımın gollerini 55. dakikada Dele Alli ve 58’de penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Arsenal bu skorla 60 puanda kaldı ve Avrupa şansını zora soktu. Tottenham ise 77 puanla şampiyonluk yarışından kopmadı. Lider Chelsea, Tottenham’ın 4 puan önünde bulunuyor. İki takımın da 4’er maçı kaldı.

İngiltere Premier Lig’de Tottenham 35. hafta maçında West Ham United deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Manchester United’ı konuk edecek.

İngiltere Premier Lig’de bugün oynanan diğer maçların skorları şu şekilde:

Manchester United 1-1 Swansea CityEverton 0-3 ChelseaMiddlesbrough 2-2 Manchester City