Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lider Beşiktaş, bitime 6 hafta kala 7 puan önünde olduğu en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Cüneyt Çakır’ın ilk düdüğüyle alev alacak zirve ateşi, büyük ölçüde lig yarışının kaderini çizecek. Kartal kazanırsa ‘Şampi...’, ev sahibi galip gelirse ‘Umuda devam’ diyecek. Peki Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 29. haftası bugün adeta ‘sezon finali'ne sahne olacak. Bitime 6 hafta kala 57 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir, 7 puan önündeki lider Beşiktaş'ı lig zaferi yolundaki kader randevusunda konuk edecek. İki takım da galibiyetten başka sonucu aklına getirmiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Şenol Güneş'in öğrencileri, puan farkını 10'a çıkarıp haftaya Vodafone Arena'daki Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk turu atmanın hesabını yapıyor. Ev sahibi turuncu-lacivertliler ise aradaki sayıyı 4'e indirip, umutlarını kalan maçlara taşımanın peşinde…

ZOR 1 RAKİP

– Birbirine zor üstünlük kurabilen iki takımın geride kalan 17 lig randevusunda, Beşiktaş 4, Başakşehir 3 galibiyet aldı. Tam 10 maç ise berabere bitti.

– Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'daki maç, Cengiz ve Marcelo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.

– Kara Kartal, en çok zorlandığı rakiplerinden Başakşehir karşısında son 12 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

– Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler ile deplasmandaki son 9 lig ve kupa müsabakasında (3 yenilgi, 5 beraberlik) 1 kez galip gelebildi.

– Başakşehir, Beşiktaş'ı son olarak 2011'de yendi. Bunun ardından 6 yılda oynanan 10 resmi karşılaşmanın 8'inde eşitlik bozulmadı.

– Üç büyüklerin korkulu rüyası Başakşehir, bu sezon ilk hafta 1-0 yendiği F.Bahçe ile kupada 2-2 berabere kaldı. G.Saray'ı ise ilk yarı deplasmanda ve kupada 2-1'le geçip evindeki lig maçında 4-0'lık hezimete uğrattı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Bekir, Attamah, Alparslan, Emre, Hakan, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk