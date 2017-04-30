Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftası bugün adeta ‘sezon finali'ne sahne olacak. Bitime 6 hafta kala 57 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir, 7 puan önündeki lider Beşiktaş'ı lig zaferi yolundaki kader randevusunda konuk edecek. İki takım da galibiyetten başka sonucu aklına getirmiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Şenol Güneş'in öğrencileri, puan farkını 10'a çıkarıp haftaya Vodafone Arena'daki Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk turu atmanın hesabını yapıyor. Ev sahibi turuncu-lacivertliler ise aradaki sayıyı 4'e indirip, umutlarını kalan maçlara taşımanın peşinde…
ZOR 1 RAKİP
– Birbirine zor üstünlük kurabilen iki takımın geride kalan 17 lig randevusunda, Beşiktaş 4, Başakşehir 3 galibiyet aldı. Tam 10 maç ise berabere bitti.
– Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'daki maç, Cengiz ve Marcelo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.
– Kara Kartal, en çok zorlandığı rakiplerinden Başakşehir karşısında son 12 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.
– Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler ile deplasmandaki son 9 lig ve kupa müsabakasında (3 yenilgi, 5 beraberlik) 1 kez galip gelebildi.
– Başakşehir, Beşiktaş'ı son olarak 2011'de yendi. Bunun ardından 6 yılda oynanan 10 resmi karşılaşmanın 8'inde eşitlik bozulmadı.
– Üç büyüklerin korkulu rüyası Başakşehir, bu sezon ilk hafta 1-0 yendiği F.Bahçe ile kupada 2-2 berabere kaldı. G.Saray'ı ise ilk yarı deplasmanda ve kupada 2-1'le geçip evindeki lig maçında 4-0'lık hezimete uğrattı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Medipol Başakşehir – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Bekir, Attamah, Alparslan, Emre, Hakan, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk