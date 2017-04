Oğuzhan Özyakup: Her zaman her şey istediğin gibi gitmez

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’e 3-1 yenilen Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup, mücadeleyi değerlendirdi. Siyah-beyazlı oyuncu, maça ağır başladıklarını ancak şampiyonluk yarışında her şeyi kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Oğuzhan’ın sözleri şöyle;

“Tabi ki zor maç olacağını biliyorduk. Başakşehir sahasında çok güçlü bir takım. İlk 18 dakika maçın tüm özetini gösteriyor. Pas yapamadık, ağır başladık. Direkten dönen topumuz sonrasında Cengiz’in galiba orta yapmak istediği top gol oluyor. Atak yaptık ama sonunu getiremedik.

Lider biziz, Başakşehir ile 4 puan farkımız var. Gelecek hafta Fenerbahçe maçımız var. İyi çalışıp derbiye hazırlanacağız.

İlk 18 dakikada rahat başladık. Oyuna giremedik. Her zaman her şey istediğin gibi gitmez. Daha çok çalışmamız gerek. Her şey kendi elimizde….”