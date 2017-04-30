Pınar Karşıyaka’da Markovic sevinmedi

Spor Toto Basketbol Ligi'nde üst üste 2 yenilgiden sonra Demir İnşaat Büyükçekmece'yi evinde çekişmeli geçen maçta 84-78 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da galibiyet, Antrenör Nenad Markovic'in yüzünü güldürmedi.

Normal sezonun son 2 haftası öncesi üst üste 3 galibiyet alan dokuzuncu basamaktaki Tofaş’la arasındaki 2 galibiyetlik farkı koruyan yedinci sıradaki Pınar Karşıyaka’da Markovic, “Sadece kazandığımız için mutluyum ama oyundan memnum değilim” dedi. Karşılaşmaya konsantre olamadıklarını belirten Markovic, “Sezon sonu gelmek üzere, dışarısı 30 derece, çok yakında bir deniz var bu sanırım konsantrasyon bozukluğu yapıyor ama oyuncuların anlamaları gerekiyor ki tatilden önce yapmaları gereken bir iş var. Biz burada turizm acentası değiliz. Sahada gelip yürüyemezler. Play off’ta daha sert oynamalıyız” diye konuştu.