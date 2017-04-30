Rıdvan Dilmen’den Göksel Gümüşdağ’a sert eleştiri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

“İsim Başakşehir, gazete de Turkuaz Grubu'ndan olunca herkes tırsıyor nedense. Ama gerçekleri söylemekten kaçınmamak lazım. Göksel Bey haklı olarak benimle ilgili bir eleştiri de bulunmuş. Buna da eyvallah. Gerçi röportajı verdiği gazete bana sallar da, eğer Rıdvan Dilmen diye başlayıp iki kez cümle içinde Rıdvan, Rıdvan diye hitap ediyorsa ki benim hayatımda kendisine Göksel falan demedim, yanlış yapmış. Bana da Rıdvan Dilmen, Rıdvan Bey ve Rıdvan Hoca diyecek. Rıdvan demesinden son derece rahatsız oldum. Yaşça büyüğüm. Antrenörlük yaptım. Benim söylemlerim sert gelebilir. Şu anda kaptırmış gibi kendisini galiba”

“BAŞAKŞEHİR, TFF İLE ANLAŞMIŞ”

“Benim görüşüm bu; bir tiyatro, sinema oynandı. Sonu belli olan rezalet bir filmdi. Başakşehir'le federasyon anlaştı bu ortaya çıktı. Bundan ne adalet ne de başka bir şey beklerim. Bunu yapan Başakşehir de Fenerbahçe de olsaydı benim için hiçbir şey değişmeyecekti. Bu ceza neden Salı günü açıklandı. Daha önceden kararın verilmiş olduğu belli. Zaten kadro dışı kararını cezadan hemen önce açıkladılar. Biz de salaktık, seyrettik. Adaletin olmadığı yerde şampiyon olsan ne olur?”