Roma’nın şampiyonluk ümitlerini Lazio söndürdü

Ufak da olsa şampiyonluk ümidini son haftaya taşımak isteyen Roma'ya Lazio engel oldu. Roma'daki derbide gülen taraf 3-1'lik skor ile Lazio oldu. Haftaya şampiyon belli olabilir.

İtalya Serie A’da 34. hafta Roma derbisine sahne oldu. Roma ve Lazio Olmipiyat Stadın’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 3-1’lik skorla Lazio oldu. Antonio Rüdiger 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Kieta Balde Lazio’yu kanatlandıran isim oldu. 12. ve 85. dakikada fileleri sarsan Senegalli, Roma’nın şampiyonluk ümitlerini suya düşürdü. Diğer gol ise 50’de Dusan Basta’dan geldi. Roma’nın tek golünü 45’te penaltıdan Daniele De Rossi kaydetti.

Roma 75 puanda kalırken, Lazio 67 puana yükseldi.

Ligde ikinci sırada yer alan Roma’nın şampiyonluk şansı matematiksel olarak çok azaldı. 84 puanda bulunan Juventus önümüzdeki hafta kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İtalya Serie A’da Roma ligde bir sonraki hafta Milan’a konuk olacak. Lazio ise evinde Sampdoria’yı ağırlayacak.