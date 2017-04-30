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Şampiyonluk ufukta görüldü

TFF 1. Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, aldığı galibiyetle ligin bitimine 4 hafta kala Süper Lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
15:4430 Nisan 2017
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Şampiyonluk ufukta görüldü

Ligin son 3 maçında sadece 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında aldığı 3 puanla hem şanssızlığını kırdı hem de haftayı galibiyetle kapatan Sivasspor ve Eskişehirspor ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Süper Lig için kalan 4 hafta öncesinde en avantajlı takım durumda olan Malatya temsilcisinde Göztepe galibiyetinin sevinci sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka sonrasında şampiyonluk şarkıları söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor kalan son 4 maçında Bandırma (31. hafta), Adana Demirspor, (32. hafta), Boluspor (33. hafta) ve Sivasspor (34. hafta) ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Bandırmaspor ile Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni Malatyaspor’da takımda kart cezalısı ya da sakat oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

Salı gününe kadar Malatya'da çalışmalarını sürdürecek olan Evkur Yeni Malatyaspor aynı gün Balıkesir'e gidecek.

Etiketler
tff 1.lig yeni malatyaspor
Son güncelleme: 15:45 | 30.04.2017
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