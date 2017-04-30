Şenol Güneş: Taraftarlardan özür diliyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir yenilgisi sonrasında yayıncı kuruluşta konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’e 3-1 yenilen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda konuştu. Tecrübeli hoca savunmada büyük hataların olduğunu belirtirken, şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Beşiktaş’ın tecrübeli hocasının yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Karabük’te de kaybettik, Kasımpaşa’ya da kaybettik, bu gün de kaybettik! Maçlar kaybedilebilir. Maça uyum sağlayamadık. Temaslı oynayamadık. Rakip her geldiği pozisyonda gol yedik. Normal takımların bile yiyeceği goller değildi bunlar. Oyuncularımızı zihinsel olarak maça hazırlayamadık. Benim hatam var bu konuda. Geriye düşünce panik oldu.

Kazanmak için sert ve agresif oynayan Başakşehir’di. Taraftarlardan özür diliyoruz. Kötü bir oyunla kaybetmek iyi değil. Top kullanmada zayıftık. Uyumumuz yoktu. Pas hatalarımız çoktu.

Maç kaybedebiliriz ama biz vazgeçmeyeceğiz. Bizim için abartalı övgüde bulunana da, abartalı eleştiri yapanlara da katılmıyoruz. Fenerbahçe ile başlayacak olan serüvenimizi kazanıp şampiyon olmak istiyoruz.

Olacak şey oldu! Bundan daha kötü ne olabilir! 3 kere gelip gol attılar. Zihin dağınıklığımız var. Hafta içerisinde toparlanmaya çalıştık. Sahaya çıkınca rakibin sert baskısına cevap vermedik ve üstelik biz kaçarak oynadık.”