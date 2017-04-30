Teşekkürler Banvit! Kupa finalde kaçtı…

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Iberostar Tenerife'ye 63-59 mağlup oldu. Bu sonuçla Banvit Avrupa ikincisi oldu.

Basketbolda bu yıl ilk defa düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Banvit ile İspanyol ekibi Iberostar Tenerife karşı karşıya geldi. Temsilcimiz büyük heyecana sahne olan mücadeleden 63-59 mağlup ayrıldı ve kupayı İspanya temsilcisi Tenerife kazandı.

Banvit karşılaşmaya hızlı başladı. Hücumda Jeremy Chappell ve Gediminas Orelik ile sayılar bulan Banvit’e Iberostar Tenerife dış atışlarla cevap verince Banvit ilk çeyreği 12 – 16 geride tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf bu kez Iberostar Tenerife olurken ilerleyen bölümde Banvit enerjisini ortaya koydu ve Jordan Theodore’un sayıları ile hücumda farkı eritti. Son bölümdeki oyunuyla oyunda dengeyi kuran Banvit Damian Kulig’in son saniye basketi ile soyunma odasına 31 – 34 geride gitti.

İkinci yarıya Banvit enerjisini ortaya koyarak başladı. Başa baş geçen mücadelede Banvit Furkan Korkmaz ve Jordan Theodore ile sayılar bulsa da son çeyreğe 46 – 51 geride girdi. Final periyotu başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da savunmasını ön planda tutarak oynayınca Banvit hücumda istediğini sergileyemedi ve karşılaşmadan 59 – 63 mağlubiyetle ayrılarak Avrupa İkincisi oldu.

Salon: Santiago Martin Tenerife Spor Salonu

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos, Marek Cmikiewicz, Srdan Dozai

Banvit: Damian Kulig 13 sayı, 2 ribaund; Tolga Geçim 3 sayı, 2 ribaund; Gediminas Orelik 13 sayı, 13 ribaund; Gasper Vidmar 2 sayı, 5 ribaund; Jeremy Chappell 7 sayı, 3 ribaund; Furkan Korkmaz 4 sayı, 3 asist; Jordan Theodore 17 sayı, 9 ribaund

Iberostar Tenerife: R.San Miguel 9 sayı, 3 ribaund; M.Niang 6 sayı, 4 ribaund; F.Bassas 3 sayı; T.Kirksay 4 sayı, 3 ribaund; M.Grigonis 18 sayı, 3 ribaund; G.Borgis 2 sayı; D.White 14 sayı, 5 ribaund; A.Doornekamp 3 sayı, 5 ribaund

1. PERİYOT: 12 – 16

2. PERİYOT: 19 – 18

3. PERİYOT: 15 – 17

4. PERİYOT: 13 – 12