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Trabzon medyasında ortak görüş: Fırsat kaçtı
Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 29´uncu haftasında Trabzonspor´un sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından bordo mavililerin Avrupa yolunda kritik virajı alamadığını dikkat çekti.
Günebakış Gazetesi, "Şehidim için sessizlik!", "Trabzonspor, Kaymakam Safitürk´ün vasiyetini yerine getirdiği maçta Gençlerbirliği ile berabere kaldı" yorumunu yaptı.
İlkhaber Gazetesi, "Fırtına tekledi!", "Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında çok önemli 2 puan kaybetti, maç fazlasıyla Galatasaray´ı geçme fırsatını tepti" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.
Karadeniz Gazetesi, "Kendi düşen ağlamaz", "Böyle bir kritik maçta böyle sonuç alınmaz" ifadelerine yer verdi.
Sonnokta Gazetesi, "Yanal´ın hediyesi", "Gençlerbirliği´ni mağlup edemeyen Trabzonspor, ilk 4 yolunda yara aldı" yorumunda bulundu.
Ekspres Gazetesi, "Eski hastalık", "Trabzonspor Avrupa yolunda çok kritik virajı alamadı" ifadelerine kullandı.
Taka Gazetesi, "Hopf oturup Hofp kalktık!", "Karadeniz Fırtınası Avrupa yolunda Gençlerbirliği´nin İsveçli kalecisini geçemedi" başlıklarını kullandı.
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