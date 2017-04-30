Trabzonspor ışıldıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´de 29´uncu haftalar itibariyle son 5 sezonda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.

Cumartesi akşamı sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan ve puanını 48´e yükselten Trabzonspor, 29´uncu haftalar baz alındığında 2011-12 sezonun ardından son 5 yılda en iyi performansını sergiledi. 2011-12 sezonun 29´uncu haftasını 49 puanla tamamlayan bordo mavililer, 2012-13 sezonunun söz konusu haftasında 37, 2013-14´te 43, 2014-15´te 47 ve 2015-16 sezonunda ise 38 puan topladı.

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Trabzonspor ayrıca bu sezon en az gol yediği sezonlardan birini geçiriyor. Bu sezon ligde 29 maçta kalesinde 27 gol gören bordo mavililer, söz konusu haftalar göz önüne alındığında 21 gol yediği 2010-11 sezonunun ardından son 6 yılda bu alanda da en başarılı dönemini yaşıyor. Bu sezon ligin ikinci yarısında kalesinde sadece 7 gol gören Trabzonspor, son iki maçında kalesini gole kapamayı başardı, 15 maçı gol yemeden tamamladı.

TEK GÜN İZİN

Spor Toto Süper Lig´in 29´uncu haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor´da bu maçın ardından futbolculara bir gün izin verildi. Bugünü dinlenerek geçirecek olan bordo mavililer, Pazartesi akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak ligin 30´uncu haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.