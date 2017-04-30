VakıfBank ligi üçüncü bitirdi

Venüs Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek ligi 3. sırada tamamaladı.

2016-2017 sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-1 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük sağladı. Bu sonuçla VakıfBank ligi üçüncü sırada tamamlarken, Eczacıbaşı VitrA ise 4. oldu.

Karşılaşma öncesi Voleybol Vakfı tarafından iki takıma da uluslararası turnuvalardaki başarılarından dolayı plaket takdim edildi.

2016 Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA plaketini Tanju Özenç'ten, 2017 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ise Başaran Dölen'den aldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Onur Hoşnut , Yasin Okumuş

VakıfBank: Gözde , Rasic , Slöetjes , Zhu , Kübra , Naz , (Gizem (L) , Hill , Cansu Çetin , Cansu Özbay , Melis , Ayça , Melis Durul , Özgenur )

Eczacıbaşı VitrA: Büşra , Neslihan , Kosheleva , Ceylan , Ognjenovic , Larson , (Gülden (L) , Boskovic , Nilay , Simge , Hande , Aybüke , Gözde )

Setler: 3-1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-18)

Süre: 103 dakika (27,27,25,24)