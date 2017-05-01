3 maça bak gerçeği gör

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir maça çıktı. Ancak Başakşehir karşısında özellikle ilk devrede Kartal'ı tanıyamadık. Üst üste 3 gol yedi, hem de 18 dakikada…

Bu tablo şaşırtıcı olarak gözükse de Beşiktaş'ın son 3 lig maçına iyi bakmak lazım. Trabzonspor deplasmanında 4-3 kazanan Kartal'ın yediğinden fazla attığı için gözden kaçan bir savunma zaafı vardı. 120 dakika süren ve penaltılarla Avrupa'ya veda ettiren Lyon'la oynanan rövanş maçı… Fransızların 2 kez direkten dönen şutu ve sayısız kaçırdığı gol pozisyonları…

Süper Lig'e veda edecek olan Adanaspor maçını da unutmayalım. Beşiktaş 3-2 kazandı ama 2 kez santraya gitmek zorunda kaldı.

Bu kritik noktaları en iyi bilen kuşkusuz Teknik Direktör Şenol Güneş. Ancak Şenol hoca, Başakşehir maçına iyi çalışmamış. Cengiz Ünder diye bir yıldız var hem de uzun yıllar adından söz ettirecek pırıl pırıl bir futbolcu.. Genç oyuncuyu bu kadar boş bırakmamalıydı.

Neticede Beşiktaş, ağır bir darbe aldı. Gelecek hafta Fenerbahçe derbisi de var. Kartal, şampiyonluk istiyorsa, böyle kötü futbol oynamamalı. Bugün 1 Mayıs… Emekçi günümüz kutlu olsun.