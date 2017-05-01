Advocaat’ın Aatıf aşkını anlamadık

Devre arasını hatırlayın. Trabzonspor'un kilit oyuncusu Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye transfer olamadı, bordo-mavililere gideceği konuşulan Aatif takımda kaldı.… Fenerbahçe'nin ‘dâhi' Teknik Direktörü Advocaat da Aatif'ı Adanaspor maçında oynattı ve futbolcu 64'üncü dakikada yuhalanarak oyundan alındı.… Aynı Advocaat haftalardır güçsüz Aatif'la maça başlayıp bunu 70 dakika sürdürüyor. Ve kimse Hollandalı hocayı uyarmıyor! Bu aşka da kimse anlam veremiyor. Yine bir klasikle başladı Fenerbahçe, Çaykur Rize maçına. 6'lı savunma, solda Aatif, sağda Lens, ortada Alper ve Sow. Golü de buldu! Ancak ‘Haftalardır beni kenara alın' diyen Şener'in hatasıyla beraberlik golünü kalesinde gördü. Sonra ne mi oldu? Mehmet Topal'la Souza'nın çakılı kaldığı, Lens'in biraz oynadığı ama bal yapmadığı sıkıcı bir sarı-lacivert kadroyu yeniden izledik. Advocaat takımından o kadar memnundu ki o da bizim gibi seyretti.

SONUÇ ALDATMASIN

Şener'in yerine Ozan'la başladı Fenerbahçe ikinci yarıya. Bir de baktık ki dakikalar 70'i gösterdiğinde Emenike girdi oyuna, şaşkınlık daha da arttı. Futbolu bırakmış bir isimden medet ummak buna denirdi. Geçen hafta Galatasaray'ı tesadüfen yenen Fenerbahçe'nin Rize maçında biraz daha iyi oynayacağını düşünenler bir kez daha yanıldı! Neyse ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım geçen hafta, “Hocamız Hollanda Milli Takımı'ndan teklif aldı” dedi de herkesin gönlü ferahladı.

Fenerbahçe yine 90 artıda Sow'la kazandı. Bu sonuç kimseyi aldatmasın. Son haftalar yaklaşırken motivasyonun artması için müdahale şart.

SON SÖZ: Başkan Aziz Yıldırım, “Gelecek sezon için 2-3 antrenörle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu mayıs ayında tüm transferleri bitireceğiz. Önümüzdeki sezon mayıs ayı geldiğinde şampiyon olmuş olacağız” açıklaması yaptı. Umarım bu sözler tutulur!