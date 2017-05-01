34 haftalık dizinin sezon başından bu yana iki başrol oyuncusu. İlk 17 hafta boyunca zirveye ambargo koyan M.Başakşehir, 18.haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğunu şampiyonlukla taçlandırmayı hedefleyen Beşiktaş. Sezon finaline yaklaşmışken, dengelerin değişebileceği, her türlü skorun öngörülebileceği bir müsabaka bekliyorduk. Öyle de oldu.

Son haftalarda yaşadıkları olumsuz olaylar, kadrosundaki eksiklikler derken turuncu-lacivertlilerin alacağı mağlubiyet bir anlamda yarıştan kopması hatta 90+2'de aldığı galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'nin ikincilik koltuğunu tehdit etmesi demekti. Abdullah Hoca'nın öğrencilerinin yarışı kolay kolay bırakmayacağı aşikârdı ama Beşiktaş'ın bu kadar çabuk teslim olacağı pek hesaplarda yoktu. İlk 12 dakikada yenen 2 gol, oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş'ın konsantrasyonunu iyice bozdu. İki takım arasındaki ilk maçı hatırlayalım. Beşiktaş, kendi evinde, ilk 25 dakika boyunca rakip yarı sahasına yanaşamamış, Emre Belözoğlu çıkana kadar oyunu elinde tutan Başakşehir'e karşı aldığı 1 puanı kâr saymıştı.

HESAP KİTAP KARIŞTI

Maça fırtına gibi başlayan Başakşehir, rakibin geriden oyun kurmasına izin vermedi. Atiba gibi pas ustasını bile hata yapmaya zorlayan bir takım oyununa karşı Beşiktaş'ın eli kolu bağlanmıştı sanki. İlk yarıdaki baskın oyun, maçın akıbetini de erkenden göstermişti. Başakşehir, Beşiktaş'a mesajı net verdi. “Şampiyonluk yarışında asla yalnız yürümeyeceksin!” dedi adeta.

Demba Ba'nın dönüşüne bile sevinemeyen Beşiktaş'ın erken şampiyonluk hayalleri ise şimdilik rafa kalktı. Ligin heyecan katsayı arttı. Hesap kitap yine karıştı. Bakalım 5 hafta sonra mutlu son kimin olacak?