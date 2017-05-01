Başakşehir taraftarından Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol’a mesaj!

Çaykur Rizespor deplasmanında yaşanan olayların ardından Medipol Başakşehir'li futbolcuları ve yönetimi eleştiren Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'a 1453 Başakşehirliler Grubu'ndan pankartlı tepki geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Rizespor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar gündeme damga vurmuş ve Başakşehir’li 3 futbolcuya PFDK tarafından ceza verilmişti. Ayrıca Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan da yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken ünlü yorumcular Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, Başakşehir yönetimini ve alınan kararları eleştirmişti. Mehmet Demirkol, Emre Belözoğlu hakkında yorum yapmış ve tecrübeli futbolcu da Demirkol’a cevap vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başakşehir’in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler, hem Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe maçında hem de Beşiktaş ile oynanan mücadelede açtıkları pankartlarla iki yorumcuya göndermede bulundu.

Rıdvan Dilmen`den Medipol Başakşehir yönetimine sert eleştiri! Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan kavga Medipol Başakşehir'e pahalıya patladı. Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Emre Belözoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yönetim, yedek kaleci Ufuk ile stoper Yalçın'ı süresiz kadro dışı bıraktı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yaşananların ardından Medipol Başakşehir yönetiminin aldığı kararlara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada tribünlerde açılan pankatta bir 4’lük hazırlayan taraftarlar, şu ifadelere yer vermişti:

“şeytan bizi iyi bilir,Bizde DEMİR KOLay erir,mehteri kullanma şarlaTANtokmağı çok acı verir!”

Bu pankartın ardından Mehmet Demirkol, televizyon programında ve köşe yazısında “Tribünlerde açtırdığınız pankarttaki 3. sınıf tehdit edebiyatında ipuçları var bu hesaplaşma uyarısının. ‘DEMİR KOLay erir bizde' vay vay vay. Sonra ne olacak? Beş kişi saldırıp sonra da özüre mi geleceksiniz?” ifadelerini kullanmıştı. Rıdvan Dilmen de dün oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olayların ardından “Adaletin olmadığı yerde şampiyon olsan ne olur, olmasan ne olur” yorumunu yaptı.

“Şeytanın artistliği…”

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada taraftarların bu kez açtığı pankart dikkat çekti. Rıdvan Dilmen’in hedef alındığı pankartta, demir kollu bir makinede kumar oynayan şeytan figürü yer aldı. 1453 Başakşehirliler taraftar grubu, bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşarak “Şeytanın artistliği besmeleyi duyana kadardır. Şeytan Rıdvan akıllı ol” ifadelerine yer verdi.