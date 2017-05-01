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BEŞİKTAŞ
30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisini Beşiktaş olarak gösterdi ve Kartal'ın galibiyetine 1.85 oran verdi.
18:421 Mayıs 2017
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar için şampiyonluk, sarı-lacivertliler için ise Şampiyonlar Ligi’ne gidebilme açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisini Beşiktaş olarak gösterdi ve Kartal’ın galibiyetine 1.85 oran verdi. Beraberliğe 3.10, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.90 oran açıldı. Karşılaşmada en fazla 2 gol olmasına (alt) 1,75, en az 3 gol olmasına (üst) ise 1,60 oran verildi.

İki takımın karşılıklı olarak gol atmasına 1.50 (KG var), en fazla bir takımın gol atabilmesine ise (KG yok) 1.85’lik oran açıldı.

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beşiktaş Fenerbahçe iddaa
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