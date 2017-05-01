Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları belli oldu İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisini Beşiktaş olarak gösterdi ve Kartal'ın galibiyetine 1.85 oran verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar için şampiyonluk, sarı-lacivertliler için ise Şampiyonlar Ligi’ne gidebilme açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisini Beşiktaş olarak gösterdi ve Kartal’ın galibiyetine 1.85 oran verdi. Beraberliğe 3.10, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.90 oran açıldı. Karşılaşmada en fazla 2 gol olmasına (alt) 1,75, en az 3 gol olmasına (üst) ise 1,60 oran verildi.

İki takımın karşılıklı olarak gol atmasına 1.50 (KG var), en fazla bir takımın gol atabilmesine ise (KG yok) 1.85’lik oran açıldı.