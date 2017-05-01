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30 Nisan 2017 19:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 1
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayacak olan Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı.
14:141 Mayıs 2017
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe maçı için ara vermeden hazırlıklara başlayan Beşiktaş, basına kapalı olarak çalıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, Başakşehir karşısında ilk 11’de oynayan isimler salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, duran top ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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beşiktaş Fenerbahçe
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