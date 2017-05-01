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GALATASARAY
06 Mayıs 2017 19:00
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Bruma: Gazetelerin işi bu…

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, performansıyla etkili olduğu Bursaspor maçı sonrasında transfer haberlerine cevap verdi.
22:411 Mayıs 2017
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Bruma: Gazetelerin işi bu…

Bursaspor’u deplasmanda 5-0 yenen Galatasaray’ın en etkili isimlerinden olan ve 2 gole imza atan Bruma, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu. Portekizli futbolcu, hakkında çıkan transfer haberlerine de cevap vererek şu ifadeleri kullandı;

“Taraftarlar teşekkürü hak ediyor, buraya geldiler, bizi desteklediler. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik ama istemediğimiz sonuç gerçekleşti. Bugün sahaya çıkıp reaksiyon gösterip iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önemli olan takım olarak galibiyetler almamız. Bu yüzden böyle günlerde gol atıp, atmamam benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması.

1 yıl daha sözleşmem var. Burada çok mutluyum. Gazetelerin işi bu, transfer haberleri her zaman yazılıp çizilecektir. Ben şu anda Galatasaray’a odaklanmış durumdayım.”

Etiketler
bruma galatasaray spor toto süper lig
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