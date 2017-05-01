Bruma Tottenham’a mı gidiyor? Galatasaray’dan resmi açıklama!

Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün, Bruma'nın kulüpte kalmak istediğini ve sözleşme yenilemek için masaya oturacaklarını söyledi.

Galatasaray’da Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bruma’nın takımda kalmak istediğini ve sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını söyledi. Yetkisi olmayan isimlerin Bruma’nın Tottenham’a transferi hakkında usulsüz açıklamalar yaptığını söyleyen Ergün, resmi bir teklifin kendilerine gelmediğini ve iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İşte Cenk Ergün’ün maç sonu açıklamaları:

Tudor burada takımı ile birlikte çalışmalarını yapıyor. Takımı ile birlikte -nasıl en iyi oynayacağını etüt ediyor ve sahada bunu uyguluyor. Kendisine söylenmiş bir formasyon yok. Fenerbahçe maçında da aynı mentalite ile oynadı. Sadece Semih yerine Hakan onadı. İyi de oynadı. Hocanın takımı daha iyi tanıması, daha iyi kaynaşması, hocanın istediği gibi sürekli koşan ve kalitesini artıran bir takım vardı.

FİNANSAL FAİR PLAY

Bu sezon için 65 milyon Euro’luk sınırda sıkıntı yok. Önümüzdeki yıllarda nasıl bir anlaşma olursa ona göre yorum yaparız. Şu an için 65 milyon Euro’luk sınırın içindeyiz.

İsimler için erken. Elimizdeki kadro ile bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sözleşmeli futbolcularımız ellerinden gelen gayreti verecekler. Düşündüğümüz planları sezon sonunda uygulamaya geçireceğiz. Her pozisyonda yönetime isim verebileceğimiz kaliteli oyuncular var. Bunları takımı elimizdeki arkadaşlarımızla takviye edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, bu takım kurulacak.

BRUMA KONUSU

İngiltere’de haberler var. Biz de burada yetkisiz olarak insanlar açıklama yapıyorlar. Bize gelmiş resmi bir teklif yok. Yenilemek istedi, uzatmak istedi, biz de bu konu da konuşuyoruz.