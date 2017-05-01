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Burak Yılmaz’dan kötü haber!

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve son 2 haftadır forma giyemeyen milli forvet Burak Yılmaz'la ilgili olarak Beijing Guoan Teknik Direktörü Jose Manuel Gonzalez'den açıklama geldi.
18:361 Mayıs 2017
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Burak Yılmaz’dan kötü haber!

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan’da oynayan Milli forvet Burak Yılmaz hakkında takımın teknik direktörü Jose Manuel Gonzalez’den sakatlık açıklaması geldi.

Burak Yılmaz’ın sakatlığı hakkında konuşan Gonzalez, ”Burak Yılmaz’ın sakatlığı hala sürüyor. İyileşme döneminde ama ne zaman sahalara döneceği belirsiz. Burak’ın yerine Soriano oynuyor ve Soriano şu an takımın ilk forveti durumunda” dedi.

31 yaşındaki Milli forvet, son 2 hafta Tianjin Quanjian ve Liaoning FC maçlarında forma giymemişti. Sezona çok iyi başlayan Burak Yılmaz, ilk 5 maçta 4 gol ve 1 asist üretmişti.

24 Nisan 2017 Muharrem Usta`dan Burak Yılmaz iddialarına yanıt Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, siyah ile beyaz kadar fark edilen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Usta Burak Yılmaz'ın transfer edileceği şeklindeki iddialara da yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

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