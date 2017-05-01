Bursaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmanın peşinde olduğu son 6 maçlık periyota Bursaspor maçı ile başlıyor.

Galatasaray’da gözler tamamen Bursaspor maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig'de 2 haftadır kaybeden Galatasaray, Bursaspor’u devirerek hem 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor. Bursa Timsah Arena’da oynanacak Bursaspor – Galatasaray maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. Teknik Direktör Igor Tudor da rakibini devirmek için aradaki buzları erittiği Wesley Sneijder'a güveniyor. Çünkü Hollandalı yıldızın Bursaspor’a karşı şansı tutuyor. 2 haftalık aradan sonra Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynayan ve etkili olamasa da istekli hareketleri ile dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, daha önce yeşil-beyazlılara karşı 11 resmi mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 6 kez fileleri sarsan Sneijder, futbolculuk kariyerinde en fazla Bursaspor’u vurdu.

BURSASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Bursaspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR: Harun, Erdem, İsmail, Şamil, Aziz, Merter, Jorquera, John, Batalla, Deniz, Kubilay

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski