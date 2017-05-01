Cepten yedi

Şampiyonluk yolunda son viraja Başakşehir maçı ile girilip Fenerbahçe maçı ile çıkılacak. Hedefe giden yolda formula aracı gibi son düzlüğe çıkmadan deplasmanda başlayan viraja yavaş girip, evdeki maçta virajdan hızlı çıkarlarsa 3 yıldız erkenden Kartal'ın göğsünde. Sezonun sürpriz takımı Başakşehir iki kulvarda da şampiyonluk mücadelesini sonlara taşımayı bildi. Yolun boyu kısaldıkça artan stresi kaldıramadıkları geçen hafta yaşanan olaylarda görüldü.

Her yıl tecrübelerini arttırdıkları da bir gerçek. Üstünde Beşiktaş'la olan puan farkı ile altında Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiği Fenerbahçe'nin baskısı arasında kalan Başakşehir, maça patlama yaparak başladı. Beşiktaş kibarlık peşindeyken daha ne olduğunu anlamadan maç üç sıfıra geldi. Anlaşılan yedi puanlık fark Kartal'ı rehavete itmişti. Ama maça bu kadar kötü başlayan takıma ilk yarı bitmeden müdahale etmemekde Şenol hocanın zaafıydı.

Takım grogi durumdayken havlu atmayı beklemek yerine el atmayı denemeliydi. Hafta arası oynan maçta Advocaat'ın düştüğü tuzaktan ders almayan Şenol Güneş'in de Başakşehir'i çözemediği ortaya çıktı. İkinci yarıya sol kanatta devam eden Quaresma, Babel'i sağda etkisiz kılarak oyun dışına itti. Bu kez sağ kanat kargaşası yaşandı Talisca, Cenk, Aboubakar sırayla denendi. Ta ki Quaresma da yerine dönene kadar. Kötü skor ve oyunun tek tesellisi uzun aradan sonra Beşiktaş forması giyen Demba Ba'nın golle dönmesiydi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun.