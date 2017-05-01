Derbi öncesi Fenerbahçe’de sakatlık şoku

Çaykur Rizespor'u son dakikada Moussa Sow'un attığı golle yenen ve Beşiktaş maçına konsantre olan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Mehmet Topal'ın ardından Şener'de de yırtık şüphesi olduğu belirtildi.

Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan ve Galatasaray derbisinde olduğu gibi yine son saniye golüyle 3 puana uzanan Fenerbahçe, bu maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Mehmet Topal’ın ardından Şener Özbayraklı’yı da kaybedebilir.

Rize maçında yenilen golde hatası bulunan ancak özellikle Galatasaray ve Başakşehir kupa maçlarında yaptığı asistlerle büyük övgü alan Şener’in arka adalesinde yırtık olabileceği belirtildi. Fanatik’te yer alan habere göre, yapılan kontrollerin ardından kulüpten konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Fabiano’yla yollar ayrılıyor

Yine Rize maçında Kweuke’yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda güzel bir kurtarış yapan ve golü önleyen Fabiano, sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Brezilyalı oyuncunun İstanbul’da ameliyat olmayacağı, ya Portekiz ya Brezilya giderek operasyonu burada geçireceği öğrenildi. Tecrübeli kaleciyle sezon sonu yollar ayrılacak.