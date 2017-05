Dursun Özbek’ten acı itiraf: Başarılı değiliz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2 senelik dönemiyle ilgili acı bir itirafta bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mart'taki genel kurulda kendisini eleştiren 51 üye ile TT Arena'da bir araya geldi. Üyelerin yaptığı eleştirilere burada yaklaşık 6.5 saat süren toplantı sonunda yanıt veren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Futbolda başarılı olamadık. Transferlerde hatalar yaptık. Talihsiz transferlerimiz de oldu. Ama biz hatalarımızdan ders aldık. Bu sezon aynı hataları tekrarlamayacağız. G.Saray ruhuna uygun mücadeleyi hiç bırakmayacak dinamik bir kadro oluşturacağız. Galatasaray’da şampiyonluk dışında her sonuç başarısızlıktır ve bunun bilinciyle bir takım kuracağız. Önce genel kurula sonra da kendime bir hesap verip ancak öyle bir değerlendirmede bulunabilirim. Genel Kurul beni başarısız görürse zaten aday olmam mümkün değil. Kendi aritmetiğimi de mutlaka yapacağım. Artılarıma eksilerime bakıp zamanı geldiğinde bir karar vereceğim. Ancak şu an görev dönemimin bitmesine 1 seneye yakın bir zaman var ve yönetim olarak projelerimizle ilgili yapacak çok işimiz var. Enerjimi şu an sadece bunlara vermek zorundayım.”