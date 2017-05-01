Emenike bir döndü pir döndü!

Advocaat tarafından 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edilen Emenike, 68’de Aatif’ın yerine oyuna girdi ve 90+2’de Sow’un attığı galibiyet golünün asistini yaptı.

Aralık ayında kadro dışı bırakılan ve şubatta affedilen Emenike, en son 16 Şubat'ta oynanan Krasnodar maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmişti. Daha sonra 7 maçta da kadroya alınmayan Nijeryalı golcünün ismi, dün sürpriz bir şekilde Çaykur Rizespor karşısında 18'e yazıldı. 68'de Aatif'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, Sow'un attığı galibiyet golünde şık bir asist yaptı ve maça damgasını vurdu. Emenike bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 7 kez ağları havalandırdı ve 4'ü ligde olmak üzere 5 asist yaptı. Nijeryalı golcü ayrıca oyuna girmesiyle takımının ataklarına da hız kazandırdı.

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Öte yandan Kasımpaşa maçında görev aldıktan sonra hiçbir karşılaşmada 18 kişilik kadroya dahil edilmeyen Stoch'un ismi de listeye yazıldı ancak Slovak oyuncu, dün Çaykur Rizespor karşısında süre alamadı.