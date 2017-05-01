Eto’o Türkiye’de ilk kez…

Antalyaspor’a transfer olduktan sonra takımını sırtlayan dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o, 29. haftada oynanan Adanaspor maçında 3 gol atarak Türkiye'de ilk kez hat-trick yapma sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun başında İtalya'nın Sampdoria takımından transfer edilen ve attığı gollerle Antalyaspor'u ligde tutan Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlı formayla ilk kez 3 gol atma başarısı yakalayarak hat-trick yaptı. Deneyimli oyuncu Süper Lig'in 29. haftasında takımının Adanaspor'u 5-2 yendiği maçta 3 gol atma başarısını elde etti. Eto’o böylece Antalyaspor tarihinde hat-trick yapan ilk yabancı futbolcu oldu. 36 yaşındaki Kamerunlu dünyaca ünlü golcü, Antalyaspor'a transfer olduğu geçen sezon 34 hafta sonunda 20 gol 5 asistlik performans ortaya koyarken, hat-trick yapma şansına sahip olamamıştı. Tecrübeli oyuncu Eto'o, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol ve 5 asiste imza attı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon oynanan 29 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir'e karşı 2 gol atarak hat-trick yapmaya çok yaklaşmıştı.

Adanaspor 2-5 Antalyaspor / Maç özeti Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı takım, puanını 46 yaparak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takım 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Turuncu beyazlı ekip ise, Ankara'da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. İlgili Haberi Oku

2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 36 yaşındaki Samuel Eto'o, kadroda olduğu 56 maç sonunda ilk kez 3 gol atma başarısı elde ederek hat-trick sevinci yaşadı. Eto'o 56 maç sonunda toplam 34 gol ve 10 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

116 hafta sonra 3 gol attı

Antalyaspor'a geldiği günden beri gündemden düşmeyen Samuel Eto'o, en son 116 hafta önce 1 maçta 3 gol atmayı başardı. Eto’o, İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giydiği 2013-2014 sezonun 22. haftasında Manchester United ile oynanan maçta, takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada 3 gol atarak galibiyeti getirmişti. Kamerunlu yıldız, bu maçın ardından Chelsea, Everton, Sampdoria ve Antalyaspor forması altında 116 hafta boyunca hat-trick yapamadı. Eto'o'nun Adanaspor maçından önce en son hat-trick yaptığında tarihler 19 Ocak 2014'ü gösteriyordu.