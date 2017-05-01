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FENERBAHÇE
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MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, Rizespor maçında forma giyen isimler rejenerasyon yaptı.
14:051 Mayıs 2017
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Rizespor’u son dakika golüyle mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacağı zorlu Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Vodafone Arena’da pazar günü oynanacak olan karşılaşma için izin yapmadan antrenmanlara başlayan sarı-lacivertlilerde, Rizespor karşısında ilk 11’de oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5’e 2 top kapma çalışması ve pas çalışması yapan futbolcular, taktik ve bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig
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