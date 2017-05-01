Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, Rizespor maçında forma giyen isimler rejenerasyon yaptı.

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