Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
01 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
0 - 2
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray – Bursaspor maçında olay karar!

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Bursaspor - Galatasaray mücadelesinin ilk 45 dakikasında hakem Halis Özkahya sarı-kırmızılıların lehine önemli bir kararı es geçti.
20:381 Mayıs 2017
0
Galatasaray – Bursaspor maçında olay karar!

Bursaspor – Galatasaray maçının ilk yarısında mücadelenin hakemi Halis Özkahya çok tartışmalı bir karara imza attı. Bursaspor savunmacısı Ertuğrul Ersoy’un ceza sahasında eliyle yaptığı net müdahaleyi görmeyen Özkahya devam dedi.

Ertuğrul’dan seken top Bruma’nın önünde kalırken pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar tehlike yaratamadı.

Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazdan sonra oyuna devam ettiler. Fenerbahçe maçındaki arzu ve coşkuyu devam ettiren Galatasaray, ilk yarıda dominant olan taraftı.

Etiketler
bursaspor galatasaray penaltı pozisyonu
Son güncelleme: 20:40 | 01.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER