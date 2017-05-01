Hedef 1 milyon çocuğa ulaşmak

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, Bursa’da gerçekleşen seminerde yaptığı açıklamada "Bir milyon çocuğa ulaşacağız, onları spor sahalarına yönelteceğiz" dedi.

Bursa’da yapılan seminere 43 kursiyer katılırken, 3-6 ve 7-12 yaş grubundaki toplam 160 çocuk uygulamada yer aldı. Eğlenceli atletizmle tanışan çocuklar sağlıklı bireyler ve geleceğin şampiyonları olmak adına atletizmle tanıştı. Türkiye ile birlikte dünyada 196 ülkede gerçekleşen IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Bursa semineri 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ve Bursa Olimpik Atletizm Sahası'nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin isteği doğrultusunda gerçekleşen seminere 43 kursiyer katıldı. Kursiyerler teorik dersler yanında uygulama derslerine de girdi. Bursa Olimpik Atletizm Sahası'nda gerçekleşen uygulamaya Üstün Üründül İlkokulu, Hanife Murat Ortaokulu ve Bilişim Etüd Anaokulu'ndan toplam 160 öğrenci katıldı.

“Şampiyon olarak alkışlayacağız”

İki gün süren seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, “Türkiye'de bir milyon çocuğa ulaşmak için yoğun bir çalışma içine girdik. Çocuklarımızın başta atletizm olmak üzere spora kazandırılmasının önemini hepimiz biliyoruz. Attığımız tohumların yakın bir dönemde filizlenip ürünlerini vereceğine inancımız tam. Şimdi eğlenceli oyunlarla başlayacaklar, sonrasında yetenekli olanları şampiyonlar olarak kürsüde alkışlayacağız” dedi. Ayaz projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar‘a teşekkür etti.

Madde Bağımlılığına karşı bilinçlendirme yapılıyor

Seminerin ilk bölümünde, “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça tarafından verildi. Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, “Madde Bağımlılığı” konusunda IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu tarafından bir sunum gerçekleştirildi ve çağın bu önemli sorunu ile baş edilmesi yolunda yapılması gerekenler anlatıldı. Çocuklara doğru psikolojik yaklaşımın nasıl olması gerektiği ise “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” başlığıyla Prof. Dr. Perican Bayar Koruç tarafından bir sunumla aktarıldı. Sporda ve toplum yaşamında “Fair-Play” konusunu ise örnekleriyle birlikte IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi.

Törenin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam edilme fırsatını da yakalamış oldu. IAAF Çocuk Atletizmi seminerlerinin altıncısı 5-6 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek.