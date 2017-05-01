İbrahim Toraman’dan gazetecilere tehdit gibi söz!

İbrahim Toraman trafikte yakalandığı gazetecileri bir soru üzerine dava ile tehdit etti!

Emre ÇEVİK / Sözcü

Beşiktaş’ın eski kaptanı İbrahim Toraman, gazetecilerle ilginç bir diyalog gerçekleştirdi. Daha önce avukat eşi Eylem Toraman’ı darp ettiği gerekçesiyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilen Toraman, önceki akşam Etiler’de trafik kontrolünde görüntülendi.

Arka koltukta oturan eski futbolcu şoförü alkolmetreyi üflerken habercilerden saklanmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan Toraman’a ön koltukta olan hanımefendinin kim olduğu soruldu. “Bilmem, istediğinizi yazın” diyerek ilginç bir cevap veren İbrahim Toraman defalarca aynı cümleleri tekrarladı. “Yeni aşk yazalım mı?” diye soran gazetecilere gülerek, “He yazın da dava açayım size!” yanıtını verdi. Toraman’ın yanındaki kadının 15 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.