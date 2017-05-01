Igor Tudor: Galatasaray’ın gerçek yüzü bu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor galibiyetini yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor’u 5-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, mücadeleyi yorumladı. Hırvat teknik adam, antrenmanda yaptıkları çalışmaları sahada gördüğünü belirtirken, takımın gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

Tudor’un yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çok çok mutluyum. Oyuncularım için de mutluyum. Galatasaray’ın gerçek bu yüzü değil diye konuşmuştuk. Bu akşam çıkıp gerçek yüzümüzü gösterdiler.

Bu hafta taktiksel çalışmalarımıda top bizdeyken kanatlarımızın çizgiye kadar açılmasıydı. Kanatlar açıldığı zaman orta saha için daha büyük alan oluyor. Antrenmanda yaptığımız çalışmaları sahada görünce daha iyi oluyor tabi ki.

Geçen haftayla başlayan hırsla geleceği inşaa edeceğiz. Önümüzde 5 maç var. Fenerbahçe maçındaki hırsı sezon sonuna kadar sürmemiz gerekiyor.”

Hırvat teknik adam basın toplantısında da şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcularım çok iyi oynadıkları için mutluyum. Onları kutluyorum. Fenerbahçe´ye karşı oynadığımız oyunu Bursa´da yansıttık. Çünkü o ruhu sahayla yansıtınca kalite ortaya çıkıyor. Galibiyet ortaya çıkıyor. Bu iki maçtaki hırsı ve arzu ile oluşan ruhla geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Tek amacımız bu” dedi.

“Başakşehir maçından sonra çok şeyler değişti. Tabii ki bu takımın içinde kalması gereken konular. Bu değişikler sonrasında son 2 maçta çok iyi bir Galatasaray var sahada. İki maçtır ruhunu ortaya koyan dominant olan bir Galatasaray var. Geçen hafta bu oyunu skora yansıtamamıştık. Eleştirileri pek takip etmiyorum çünkü televizyon izleyip gazete okumuyorum. Konuşan kısımda olmak daha kolay. Çünkü onun belgesi yok. Herkes kolay kolay konuşuyor ve konuştuğuna inanıyor. Futbolun içinde olmasalar da konuşuyorlar. Konuşmaya vergi gelene kadar bu maalesef böyle”