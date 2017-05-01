İrfan Buz: Maçlarımızı kazanmak zorundayız

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız" dedi.

TFF 1.Lig’in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti. Haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatıp, en yakın takipçisiyle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırma deplasmanına 3 puan için gitti. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Murat Akça’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jonathan Ayite ve sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Hava yoluyla Elazığ'dan İstanbul'a oradan da karayoluyla Balıkesir'e geçecek olan Malatya ekibinde hareket öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, ligin henüz bitmediğini ve her maça aynı ciddiyetle çıkma geleneklerini bu maçta da devam ettireceklerini kaydetti.

“O maç bitti ve geride kaldı”

Göztepe önünde etkili ve net bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Buz, “Göztepe maçı öncesi hep, güçlü takımlara karşı galip gelemediğimiz yönünde bir algı vardı. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum, çünkü bu ligde güçlü, güçsüz takım ayrımı yapmak doğru değil. Sonuç itibariyle kazandık ve çok mutluyuz. Şimdi o maç bitti ve geride kaldı. Karşımızda can havliyle karşımıza çıkacak bir Bandırma takımı var. İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki oradan 3 puanla döneceğiz. Henüz lig bitmedi. Konuşmak için erken. Kalan 4 haftada neyin ne olacağı belli olmaz. Biz de maçlarımıza bu bilinçle çıkıyoruz” dedi.