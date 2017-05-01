Kötü futbol doğal sonuç

Beşiktaş için dün geceyi açıklamak çok zor. Uzun süredir oynayan ideal 11 sahada. Önemli bir sakatlık veya eksiklik yok. Hafta içi maç yapmadan geçirilmiş. Yorgunluk sorunu bulunmuyor. Marcelo hiç olmadığı kadar kolay çalım yiyor, Fabri kapattığı köşeden topu içeriye alıyor, Talisca boş kaleye vuramıyor.

Başakşehir biraz etkili başlayınca kendilerinin de beklemediği şekilde 18 dakikada 3 gol buldu. İlginç olan siyah-beyazlıların tepki verememesi oldu. Normalde Şenol Güneş işler 10 dakika kötü gitse mutlaka müdahale eder, en azından sahada oyuncuların yerini değiştirirdi. O da sahadaki görüntüden etkilendi belli ki, sadece izlemekle yetindi. Ancak 30. dakikadan sonra Başakşehir tempoyu düşürünce Beşiktaş oyunu biraz olsun rakip sahaya yıkabildi. Bu andan sonra da 1-2 önemli pozisyon yakalansa da siyah-beyazlıların alıştığımız hücum zenginliğini göremedik. Şenol Güneş 2. yarıdan itibaren oyunun gidişatını değiştirmek istese de, Aboubakar'ı oyuna alması, Talisca'nın yerine değiştirmesi gibi hamleleri fayda etmedi. 2. yarı Abdullah Avcı'nın öğrencileri savunmaya ağırlık verince Beşiktaş baskılı gözüktü ama fazla pozisyon üretemedi ve varlık gösteremediği maçı doğal olarak kaybetti. Tek teselli, 8 ay sonra sahalara dönen Demba Ba'nın ilk şutunda golü bulması oldu. Artık hücumda önemli bir alternatif daha var.

Siyah-beyazlı ekip kazansa ligi büyük oranda bitirecek, kalan haftaları daha rahat geçirecekti. Haftaya Fenerbahçe derbisi de olduğu için yeniden heyecan geldi. Bu sonuç Beşiktaş için bir düşüşün başlangıcı olabilir mi açıkçası ben pek ihtimal vermiyorum. Şenol Güneş döneminde 2 maç üst üste kötü oynandığına pek şahit olmadık. Tecrübeli teknik adam mutlaka sert önlemler alacaktır.