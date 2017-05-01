Mbappe hiç düşünmeden o takıma gider

Monaco'da adından kısa zamanda söz ettiren Kylian Mbappe'nin bir Juventus hayranı olduğu ortaya çıktı.

Monaco’da kısa sürede parlayan genç forvet Kylian Mbappé’nin Juventus hayranı olduğu ortaya çıktı. Fransız futbolcunun amcası, 18 yaşındaki yeğeninin sürekli Juventus’un maçlarını izlediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde Juventus ile eşleşen Monaco’da bu karşılaşma Kylian Mbappé açısından farklı bir öneme sahip. Çeyrek final etabında Dortmund savunmasını darmaduman eden Mbappe, bu sefer kendisini göstermek için ekstra motibasyonla sahaya çıkacak. Fransız futbolcunun amcası şu ifadeleri kullandı:

“İdolü olan futbolcular Ronaldo, Trezeguet ve Neymar. Zidane’ın eski videolarını sürekli izler; ayrıca Buffon ve Inzaghi’yi çok seviyor.”

“Kylian’ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Juventus’u izlemesine gerek yok; çünkü zaten hep Juventus’u izliyor. Real Madrid, Barcelona ve Chelsea gibi takımları da yakından takip ediyor. Gelecekte her şey olabilir ama şu anda Monaco’da mutlu. Transferi doğru zamanda konuşuruz”

“Kylian Jvuentus’un tarihine ve oyuncularına saygı duyuyor. Pogba, Morata ve Dybala gibi genç oyuncuları futbola kazandırdığı gerçeğini görüyor. Buffon’u çok seviyor ve onu bir futbol efsanesi olarak görüyor. Çarşamba ona sorsanız hiç düşünmeden formaları değiştirir”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER