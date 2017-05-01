MHP’li Çetinkaya’dan Ankaragücü’ne tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyonlukla tamamlayan Ankaragücü’ne ilişkin, "Ankaragücümüz alın terinin karşılığını almış, birçok kimseye ders vere vere şampiyon olmuştur" dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, Ankaragücü'nün bir çınar gibi yeniden yükselişini görmenin mutluluğunu tüm Başkentlilerle beraber yaşadıklarını söyledi. Türk futbolunun asırlık kulüplerinden biri olan sarı-lacivertli ekibin sahiplenildiğinde neleri başaracağını herkese gösterdiğini, adeta kendi küllerinden yeniden doğduğunu belirten Fatih Çetinkaya, “Bu başarıda büyük emekleri olan başta Kulüp Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner, yöneticiler ile teknik kadro ve futbolcu kardeşlerimiz canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Başkent ekibinin taraftarına da teşekkür eden Çetinkaya, “Bu futbol sezonunda muhteşem bir tablo çizen, karda soğukta takımını hiç yalnız bırakmayan Ankaragücü taraftarına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa giden yolda tribünlerde taraftar bulamayan spor kulüplerimizin Ankaralı futbolseverleri gıptayla izlediklerinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Ders vere vere şampiyon olmuştur”

Futbolu sevmenin bir ruh gerektirdiğini, zorlamalarla taraftar oluşturulamayacağını görenlerin Ankaragücü taraftarındaki coşkuyu görmeleri çağrısında bulunan Çetinkaya, “Ankaragücümüz alın terinin karşılığını almış birçok kimseye ders vere vere şampiyon olmuştur. İnşallah önümüzdeki sezonda şampiyonluğu kucaklar ve hasret kaldığı Süper Lig ile yeniden kucaklaşır. Bu hedefin gerçekleşmesi adına Milliyetçi Hareket camiası olarak Ankaragücümüze sahip çıkılmasını Ankaramızı yöneten ve bu kentten gelir sağlayan herkesten bekliyoruz” açıklamasını yaptı.