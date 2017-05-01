Monaco şampi… Nice, PSG’yi dağıttı

Sezonun flaş takımı Nice, sahasında PSG'yi 3-1 yenerek Monaco'ya şampiyonluk yolunda büyük yardım ederken, 2. sıra için de farkı 3'e indirdi: 3-1.

Fransa Ligue 1’in 35. haftasında Nice ile Paris Saint-Germain karşılaştı. Allianz Riviera Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Nice bu galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi’ne direkt bilet için PSG ile farkı 3’e indirdi, hem de Monaco’ya şampiyonluk için büyük avantaj verdi.

26. dakikada Balotelli ile öne geçen Nice, 48’de Pereira ile durumu 2-0 yaptı. PSG, 64. dakikada Marquinhos’un golüyle umutlanıp durumu 2-1 yapsa da devamı gelmedi! 90’da Motta kırmızı kart görürken, 10 kişi kalan konuk takım duraklama dakikalarında Donis’in golüyle 3-1 geriye düştü. 90+4’te ise Di Maria da kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Nice 77 puana yükseldi. PSG ise 80 puanla 2. sırada kaldı. Bir maçı eksik olan Monaco ise 83 puanla zirvedeki yerini korudu.