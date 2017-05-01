Önder Özen: Jose Mourinho Fenerbahçe’ye gelecek

Futbol yorumcusu Önder Özen, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini iddia etti.

Spor Toto Süper Lig’de haftalar önce şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Dick Advocaat’ın kulüp takımı çalıştırmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe ile ilgili futbol yorumcusu Önder Özen’den gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Manchester United’ın başında bulunan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho ile ilgili bir anısını anlatan Önder Özen, başarılı teknik adamın Fenerbahçe’yi çalıştırmak istediğini belirtti.

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Önder Özen, Tivibuspor’da katıldığı programda Jose Mourinho hakkında şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük teknik adamlarından biri Jose Mourinho… Pereira Fenerbahçe’ye imza attığında Jose Mourinho ‘Gerçek mi bu? Ciddi mi?’ diye sormuştu. Jose Mourinho bir gün Fenerbahçe’ye gelecek. Kafasında hep bu var. Şimdi ne dediğini söyleyemem ama Pereira ile ilgili öyle bir şey söyledi ki ben ‘Eyvah’ demiştim. Jose Mourinho artık bir antrenör eksperi… Yardımcı antrenörlük yaptığı için teknik direktörleri iyi gözlemliyor.”