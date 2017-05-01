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KONYASPOR
01 Mayıs 2017 20:03
OSMANLISPOR FK
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ATİKER KONYASPOR
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Osmanlıspor – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

Osmanlıspor, Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde evinde Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son gelişmeler burada...
18:351 Mayıs 2017
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Osmanlıspor – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta kapanış maçında Osmanlıspor, evinde Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Onun yardımcıları İsmail Şemcan ve Erkan Akbulut.

CANLI MAÇ ANLATIMIOsmanlıspor – Konyaspor

Son 2 maçında galip gelen Osmanlıspor, üst üste aldığı 2 deplasman galibiyeti ile ligdeki kötü günlerini unutturdu. Ankara temsilcisi Konyaspor’u yenmesi durumunda rakibinin 1 puan önüne geçecek.

Son olarak evinde Gaziantepspor’a yenilerek sürpriz bir kayıp yaşayan Atiker Konyaspor orta sıralardaki yerini sağlamlaştırma amacında…

MAÇ KADROSU

Etiketler
konyaspor Osmanlıspor süper lig
Son güncelleme: 19:55 | 01.05.2017
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