Osmanlıspor – Atiker Konyaspor maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta kapanış maçında Osmanlıspor, evinde Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Başlama saati 20:00 olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Onun yardımcıları İsmail Şemcan ve Erkan Akbulut.
Son 2 maçında galip gelen Osmanlıspor, üst üste aldığı 2 deplasman galibiyeti ile ligdeki kötü günlerini unutturdu. Ankara temsilcisi Konyaspor’u yenmesi durumunda rakibinin 1 puan önüne geçecek.
Son olarak evinde Gaziantepspor’a yenilerek sürpriz bir kayıp yaşayan Atiker Konyaspor orta sıralardaki yerini sağlamlaştırma amacında…