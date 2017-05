Podolski: Futbola başladığım günden bu yana…

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski 1 gol attığı Bursaspor maçını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor’u 5-0 yenen Galatasaray’da Lukas Podolski açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Alman yıldız, 1 gol attığı maçta çok iyi performans gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Geçen hafta Fenerbahçe maçında iyi performans gösteren ve 3 puanı hak eden Galatasaray vardı. O maçta pozisyonları değerlendiremedik. Ama bu maça iyi çıktık ve 90 dakika boyunca iyi oynadık. İyi performans sonrasında böyle güzel bir galibiyet geldi.

Futbola başladığım günden bu yana antrenmanlarda yüzde yüzümü veriyorum. Her zaman ve her takımda böyle oldu. Sıkıntılarımı performansıma aslan yansıtmıyorum. Böyle güzel bir camiaya her şeyi vermeye çalışıyorum.“