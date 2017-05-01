Şampiyonlar Ligi yolu açık

Haftalar önce Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayarak kendisini ve takımını baskılardan kurtaracağını düşünen Advocaat'ın bu düşüncesi ile takımını başarılı yapmaya çalışması açıkçası cinlikti. Şampiyonluk hayalde kaldığına göre ikincilik her ne kadar başarı olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de önemsenmeyecek bir sonuç değil.

Fener, Rize maçında oyunu üçüncü bölgede tutup, rakibine basarak hızlı bir oyunla galibiyeti kovaladı. Bu oyun stili hemen meyvesini verdi. H. Ali Kaldırım-Aatif ortaklığında Sow'un güzel kafa golüyle Kanarya öne geçti. Golden sonra yavaş yavaş oyundan düşen Fenerbahçe'de formsuz Şener'in ikramı ile Rizespor eşitliği sağladı.

Rizespor'un ligdeki yeri daha yukarıda olmalıydı oynadığı futbola göre. Alper, Aatif ve Hasan Ali'nin istekli ve iştahlı olmaları yetmiyor. Kjaer'in olmadığı maçlarda Fener'in savunmasında her zaman risk olur. Fabiano sakatlanıncaya kadar iyiydi, Ertuğrul da bizlere umut veriyor. Rize'nin 10 kişi kaldığı pozisyonda Rizeli futbolcunun gördüğü ikinci sarı kart doğruydu. Kaleciyi acemi bir şekilde durdurmak istedi.

90+2'de hazırlanışı bakımından harika bir gol izledik. Duran top organizasyonunda Emenike, iyi indirdi ve Moussa Sow şık bir kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi. Altyapıda futbol oynayan gençlerimize bu golün videosu izletilmeli. Fener, çok önemli bir maç kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önemli bir virajı kayıpsız geçti.