Son dakika: Bursaspor’da Mutlu Topçu istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 5-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında istifa ettiğini duyurdu.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Galatasaray yenilgisinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Takımın yeni bir heyecana ihtiyaç duyduğunu ifade eden teknik adam, takımdaki sorunların bambaşka olduğunu da söyledi.

İşte Topçu’nun maç sonu açıklamaları:

3 AYDA KABUS YAŞADIM

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, “Bugün futbol adına hiçbir şey yapmadak. Hiçbir şey yapamadık. Bu takımı yenersek dönüş olabilir mi diye düşündük. Bugün fiziksel olarak en güçlü kadromuzu çıkardık. Rakipte çok yetenekli oyuncular var. Bazılarını durduramadık. Yetenekli oyunculara zaman tanırsanız, durum kötü olur. Son iki haftada bizi dibe vurdu. 5 sene antrenörlük kariyerimde şampiyonluk yaşadım. Başarılar kazandım. Ancak Bursaspor´da son üç ayda kabus yaşadım. Son iki maç beni derinden yaraladı. Camiayı ve futbolcuları ön plana atmak istemiyorum. Sorumluğu ben alıyorum. Futbolcuların kendilerine gelmesi lazım. Geçen haftadan bugünün bir farkı yok.Taraftarı dinlemek lazım. Doğru yolu bulmak lazım. Çıkıp mücadele edin dedim. Eve gittiğinizde, başınızı yastığa koyduğunuzda rahatsanız sıkıntı yok. Futbolun gerçeklerini yaparsak kazandık berabere kaldık. Dışına çıkınca olmadı.”

OTOBÜS BASILMA ŞOKUNU ÜZERİMDEN ATAMADIK

“Sıkıntıların bu hala gelmesi bir anda olmuyor. Otobüs basıldı bunu üzerimizden atamadık. Taraftarın önüne çıkacak futbolcu çıkmak bile istemiyor. 5 maçımız daha var. Bir an önce futbolcular dik durmak zorundalar. 10 kişi kalınan Fener maçında çıkıp mücadele ettiler. Teknik direktör olarak üzerime düşen bu görevi bırakmaktır. Her şey hocada bitmiyor. Futbolcuların dirayet göstermesi gerekir. Ben dersi çıkardım, onlarda çıkarsın.”

İSTİFA ETTİM AMA BU BENİM TAKIMIM

“Ben Bursalıyım. Destek için buradayım. Kötü oynasak ta destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum. Başardığımız noktalar var. başaramadıklarımız da olsa. Taraftar mücadele bekliyor. İstifa ettim ama benim takımım bu. Futbol oynamaya çalıştığımızda mücadele edemiyoruz. Karabük maçı bir reaksiyon maçıydı. Bu sene bitti. Bu maçı kazansak sadece özgüven kazanılacaktı. Ben bir Trabzon´u gördüm futbolla yatıp kalkan. Başkan bütün günü orada geçiriyor. Başkana sahip çıkmak gerekiyor. Şampiyonluk yaşamak istiyorsak alt yapıda Nijeryalı var. Niçin Türk yok. Ben U 19 takımından oyuncu istiyorum. Başarı için Nijeryalıya değil, Türk oyuncuya ihtiyaç var.”