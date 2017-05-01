Taraftar tatile çıktı

Oktay APAYDIN yazdı...

Futbolun rengi taraftardır. Taraftarsız futbol tatsız-tuzsuz, yavan bir yemektir, yenmesi de zordur. Dün aynı bu örnekteki gibi bir maç izledik. Belli ki Fenerbahçe taraftarı ligde takımdan umudunu kesmiş: Halbuki şampiyonluk hayal olsa da lig ikinciliği bile çok önemli. Dün stada baktığımda üzüldüm. Gerçi bu sadece Fenerbahçe'nin de sorunu değil ama milyonlarca taraftarı olan bir takımın ligde bu hale düşmesi de çok acı ve düşündürücü bence. Artık taraftarın da ligde havlu atmış bir Fenerbahçe umurunda değil. Stadın dışında gezinen insanlar katbe-kat maç izleyenlerden fazlaydı. Yani Fenerbahçe tatile çıktı.

Maça dönecek olursak Fenerbahçe daha ilk hücumunda 3. dakikada Musa Sow ile golü buldu. İzleyenler de “Bu maç gollü olacak” havasına kapıldı. Rahat alacağı maçta Fenerbahçe'de dün de sahneye sağbek Şener çıktı. Kötü değil tuhaftı Şener. Müdahaleleri etkisiz, yaptığı hatalar anlaşılmazdı. Nitekim 13 dakikada önüne gelen topu düzeltemeyince Rizeli genç Oğuzhan beraberlik golünü atıverdi. Şener de ilk yarı boyunca hatalarına yenilerini ekledi. İlk yarı sonunda da yerini Ozan'a bırakarak soyunma odasına gitti. Peki maçta ne vardı? Hiç. Orta sahada al-verlerle geçen bir 45 dakika işkence gibi bitti.

İkinci yarıda da tablo bundan farklı değildi. Taraftarın ilgisiz kaldığı ama hem düşme potasındaki Rize hem de Şampiyonlar Ligi umudu için 2'nciliği kovalayan Fenerbahçe tatsız tuzsuz bir o kadar da pozisyonsuz mücadele 1-1 bitti derken sahneye sahanın en iyisi olan Sow çıktı. Takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Emenike'nin ortasına güzel bir kafa vuruşu yaparak galibiyeti getiren golü 90 artı 2'de attı. Böylece Fenerbahçe ligde 2'ncilik umutlarını da sürdürürken; kötü oyunlarına rağmen galibiyet serisini de 4 maça çıkartmayı başardı.