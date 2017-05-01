Ümraniyespor’da hedef seriyi bozmamak

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında yarın Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar 10 maçlık yenilmezlik serisini yeşil-beyazlılar karşısında da devam ettirmek istiyor. En son mağlubiyetini deplasmanda Boluspor'a karşı alan Ümraniyespor, ligin 20. haftasından bu yana yenilgi yüzü görmüyor. Erkan Sözeri'nin öğrencileri, bu 10 maçlık yenilmezlik serisinde 6 beraberlik ve 4 galibiyet alırken, 2 aydır mağlup olmuyor.
Ümraniyespor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 47 puanla 4. sırada yer alırken, kırmızı-beyazlı ekipte en skorer isim de ligde attığı 10 gol ile genç oyuncu İbrahim Akdağ oldu.