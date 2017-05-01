Yasin Öztekin: Bu sistemde daha rahat oynuyoruz

Galatasaray'da güzel oyununu golle süsleyen Yasin Öztekin, 4'lü sistemde daha iyi oynadıklarını ifade etti.

Bursaspor maçının 89. dakikasında çok şık bir gol atarak 9 haftalık suskunluğuna son veren Yasin Öztekin maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galatasaray gibi oynamaya başladıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, kalan 5 maçlarını kazanmak istediklerini ifade etti.

Yasin Öztekin’in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Aziz Behich’i tebrik ediyorum golümü çıkardığı için. 89’da attım. 9 haftadır gol atamıyorum. Bunu baskısı vardı. Bugün atmak istedim. Atamayınca insanın morali bozuluyor. İnsan kendisi için golü atmak istiyor. Zor bir süreç. Fenerbahçe’ye karşı da iyi ve baskılı oynadık. Bugün de iyi ve baskılı oynadık. Son 5 maçımız var. Böyle oynayıp Galatasaray’ı hak ettiği yere getirmek istiyoruz.

Her hoca geldiğinde kendi sistemini getiriyor. 7-8 haftada çok kötü oynamadık ama Galatasaray gibi de oynamadık. Hocanın istediğini yapmaya çalıştık. Sistem değişti sürekli. 3-5-2, 4-4-2 uyum sağlamak kolay değil. Bu sistemde daha rahat oynuyoruz.